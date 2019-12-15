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ЕБРР назвал условия для наращивания инвестиций в Белоруссии

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Александр Пивоварский считает, что для увеличения ежегодных инвестиций в Белоруссии необходима реализация трансформационных проектов в госсекторе. Об этом он заявил в воскресенье, 15 декабря, в интервью телеканалу СТВ.

Пивоварский допустил возможность того, что инвестиции в Белоруссию могут достигнуть €500 млн, и подчеркнул, что у ЕБРР «нет ограничений по работе» с этой страной, пишет «Интерфакс».

В то же время, он уточнил, что для реализации таких объемов помощи нужны «трансформационные цели», например, улучшение железной дороги. Пивоварский заявил, что Европейский банк готов обсудить и поддержать подобную инициативу. Однако он уточнил, что речь пойдет о трансформациях в государственном секторе, а не в частном.

Также, комментируя приватизационные проекты ЕБРР в Белоруссии, Пивоварский заметил, что «приватизация — это не панацея от всех проблем», но в некоторых случаях, по его мнению, она может помочь снять риски для государства.

По информации агентства, в начале декабря премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком сообщил, что инвестиции банка в проекты в стране в 2019 году могут составить рекордные €400 млн.

С начала своей деятельности в Белоруссии в 1992 году ЕБРР проинвестировал около €2,7 млрд евро в 119 проектов в различных отраслях экономики страны, пишет «РИА Новости».

Европейский банк реконструкции и развития — инвестиционный механизм, созданный в 1991 году 40 странами и двумя международными организациями для поддержки рыночной экономики и демократии в 34 странах — от Центральной Европы до Центральной Азии.

Летом Европейский банк закрыл шесть из семи представительств в России, оставив лишь центральный офис в Москве.

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