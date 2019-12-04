Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

Основными рисками для российской экономики являются усиление торговой напряженности, ослабление мировой экономики, а также внутренние факторы. Это следует из доклада Всемирного банка, опубликованного в среду, 4 декабря.

«Россия подвержена влиянию внешних шоков через внешнеторговые, финансовые каналы и сырьевые рынки. Россия также остается уязвимой к введению возможных дополнительных экономических санкций», — говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

К основным рискам аналитики также отнесли медленную диверсификацию российского экспорта, сокращение прямых иностранных инвестиций и низкие пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах.

Согласно докладу, в России также сохраняется тенденция сокращения рабочей силы, которая может продлиться до 2027 года.

«В III квартале 2019 года численность занятых в абсолютном выражении сократилась на 800 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 72,3 млн человек», — говорится в документе.

За тот же период численность рабочей силы сократилась на 1 млн человек и составила 75,6 млн.

«В III квартале 2019 года уровень занятости и доля экономически активного населения сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5 п.п. и 0,7 п.п. и составили 59,7% и 62,5%, соответственно», — говорится в докладе.

Отмечается, что экономическая активность снижается из-за старения населения России. «Прогноз экономического роста в 2019 году составляет 1,2%; в 2020 году — 1,6%, а в 2021 году — 1,8%», — заключили эксперты Всемирного банка.

Накануне сообщалось, что доля обязательных платежей (оплата кредитов, ЖКХ и налогов) россиян в 2019 году превысит 15% от доходов, это критический уровень. В общей сложности россиянам придется заплатить 9,3 трлн рублей, что на 10% больше, чем в 2018-м.