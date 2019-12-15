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Четверо погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на 36-м км автодороги «Иртыш». Об этом со ссылкой на региональное отделение МВД сообщило «РИА Новости» в воскресенье, 15 декабря.

По информации правоохранительных органов, столкнулись машины ВАЗ-2110 и Nissan Sunny. «Погибших четверо, все — в «ВАЗе», — рассказали в МВД.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее 15 декабря двое погибли при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Приморском крае на 15-м км автодороги ЗАТО Фокино — поселок Дунай.

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