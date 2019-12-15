В Казахстане задумались о переименовании Алматы

Идея о возвращении казахстанскому городу Алматы прежнего названия Алма-Ата должна обсуждаться только после того, как выяснится, что большинство жителей города думают об этом. Такое мнение высказал ТАСС советник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Ерлан Карин в воскресенье, 15 декабря.

Так Карин ответил на слова казахского писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова, который заявил, что президент в разговоре с ним поддержал эту идею. «То, что он упомянул об этой идее на встрече с президентом, не означает, что глава государства поддерживает ее. Президент считает, что необходимо сконцентрироваться на более актуальных задачах развития Алматы», — отметил советник Токаева.

Он подчеркнул, что вопросы такой важности нужно обсуждать не кулуарно, а публично и с учетом мнения большинства.

В свою очередь, аким (глава администрации. — Ред.) города Бакытжан Сагинтаев заявил, что сейчас вопрос о переименовании Алматы не стоит. «Мы сейчас работаем над решением комплексных задач, которые президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед городом на активе. Выстраиваем работу по запуску принятой на днях стратегии «Алматы-2050» и пакета краткосрочных и среднесрочных планов», — написал Сагинтаев у себя в Instagram.

Город Алматы (Яблоневое) был основан по указу Николая I в 1854 году на месте одноименного поселения. Позже его переименовали в Заильский, затем — в Верный. В 1921 году город получил название Алма-Ата, в 1993-м после распада СССР — Алматы.

В 1997 году столицу Казахстана перенесли в город Акмола, который затем переименовали в Астану. В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.