Российский спецназ оснастят бесшумными автоматами

Спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами. Первой новейшее оружие получит 24-я бригада из Новосибирска.

Новый автомат — модернизированная версия оружия «Вал». Его выстрел практически не слышен даже с расстояния в несколько метров, при этом пуля может пробить любой бронежилет. Эксперты считают, что он незаменим в спецоперациях.

Перед поставкой в вооруженные силы новинка пройдет полные испытания, рассказал источник «Известий» в Минобороны.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 16 декабря.