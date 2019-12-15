Прямой эфир

Премьер-министр Греции посетит Россию

0
Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Греции Никос Дендиас сообщил, что премьер-министр страны Кириакос Мицотакис посетит Россию с визитом. Об этом он заявил во время дебатов в парламенте страны по бюджету на 2020 год. Тезисы его выступления опубликованы на сайте ведомства в воскресенье, 15 декабря.

«Мы пытаемся стать связующим звеном между Россией и ЕС»
Глава МИД Греции Йоргос Катругалос — о посредничестве, конфликте на Балканах и отношении к Санкт-Петербургу

«Что касается России: в рамках активизации наших связей я отправился в Москву, встретился с господином [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым, он приедет в Афины, премьер-министр [Греции Кириакос Мицотакис] посетит Москву», — сказано в сообщении.

В ноябре Дендиас провел переговоры в Москве с Лавровым. После переговоров министры подписали программу консультаций на 2020–2022 годы и дали пресс-конференцию.

В ходе визита греческая сторона пригласила президента России Владимира Путина и Лаврова посетить Грецию по случаю празднования в 2021 году 200-летия национально-освободительной революции в республике, когда пала власть Османской империи. В свою очередь, Москва пригласила греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса посетить столицу РФ в мае 2020 года по случаю празднования 75-летия Победы во Второй мировой войне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Греция может принять военные базы США в случае их ухода из Турции
МИД Греции осудил высказывания Эрдогана на тему бурения на Кипре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019