Премьер-министр Греции посетит Россию

Глава МИД Греции Никос Дендиас сообщил, что премьер-министр страны Кириакос Мицотакис посетит Россию с визитом. Об этом он заявил во время дебатов в парламенте страны по бюджету на 2020 год. Тезисы его выступления опубликованы на сайте ведомства в воскресенье, 15 декабря.

«Что касается России: в рамках активизации наших связей я отправился в Москву, встретился с господином [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым, он приедет в Афины, премьер-министр [Греции Кириакос Мицотакис] посетит Москву», — сказано в сообщении.

В ноябре Дендиас провел переговоры в Москве с Лавровым. После переговоров министры подписали программу консультаций на 2020–2022 годы и дали пресс-конференцию.

В ходе визита греческая сторона пригласила президента России Владимира Путина и Лаврова посетить Грецию по случаю празднования в 2021 году 200-летия национально-освободительной революции в республике, когда пала власть Османской империи. В свою очередь, Москва пригласила греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса посетить столицу РФ в мае 2020 года по случаю празднования 75-летия Победы во Второй мировой войне.