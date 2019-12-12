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Греция может принять военные базы США в случае их ухода из Турции

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Фото: REUTERS/US AIR FORCE
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Греция может разместить у себя военные базы США, если они будут вынуждены покинуть Турцию. Об этом сообщает дипломатический источник «РИА Новости» в четверг, 12 декабря.

«Очевидно, что мы можем разместить любой объект. У нас их, слава Богу, достаточно. Если же вы спрашиваете, будем ли мы обслуживать базы, то мы страна — член НАТО, и, как следствие, нужды НАТО всегда могут обслуживаться Грецией в рамках греческой Конституции и закона», — приводит информагентство слова своего собеседника.

К обороне способность: Анкара не откажется от С-400 из-за санкций США
Американские меры не повлияют на дальнейшие поставки российских комплексов

Вместе с тем между Грецией и США существует оборонное соглашение, и если Вашингтон в будущем захочет большего расширения оборонных возможностей Греции, правительство страны готово в положительном ключе обсуждать этот вопрос.

11 декабря комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за закупки страной российских ракетно-зенитных комплексов С-400. В тот же день глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае введения ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов Турция поднимет вопрос закрытия авиабаз Инджирлик и Кюреджик.

В декабре о нежелании отказываться от С-400 заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Против соглашения выступили США. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400. Однако поставки комплексов начались в середине июля.

С-400 «Триумф» — российский зенитно-ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км.

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