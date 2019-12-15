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Потерявшихся в лесу подростков спасли в Карелии

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В Карелии более 30 сотрудников МЧС и полицейских искали потерявшихся в лесу детей. Инцидент произошел 14 декабря в Кондопожском районе. В 17:50 оперативный дежурный полиции сообщил о том, что двое несовершеннолетних из поселка Гирвас позвонили и рассказали, что они сбились с пути где-то около реки Красная речка.

На автодорогу, которая находится около места возможного нахождения несовершеннолетних, направили пожарную автоцистерну для подачи звуковых и световых сигналов, отмечает ИА «Карелinform».

В общей сложности в поисках подростков принимали участие 34 человека и пять единиц техники. В результате ребят нашли живыми и невредимыми.

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