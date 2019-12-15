В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до понедельника, 16 декабря, из-за снега и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Московской области режим будет действовать до вторника, 17 декабря.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении центра.

Предупреждение в столице действует до 16.00 понедельника. В Подмосковье — до 12.00 вторника.

Понедельник, 9 декабря, стал самым теплым днем в Москве с начала зимы. По данным метеорологов, среднесуточная температура составила +3,4 градуса, что соответствует 24 октября.