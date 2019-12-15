Число погибших после извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 16

Количество погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии достигло 16, пишет The Guardian в воскресенье, 15 декабря.

Мужчина, который после извержения был доставлен в больницу в Австралии, скончался от полученных травм спустя неделю после происшествия. Его родственники попросили не раскрывать имя и возраст погибшего.

Извержение на новозеландском острове Уайт-Айленд началось 9 декабря около 14:15 по местному времени (4:15 мск). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана), а код авиационной безопасности изменен на «оранжевый».

Всего на момент извержения на острове было не менее 50 человек. Из них 23 человека были эвакуированы, однако один из них позже скончался от полученных травм.