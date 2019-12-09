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Извержение вулкана в Новой Зеландии попало на видео

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Фото: REUTERS/GNS Science
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Появилось видео извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно выбрасываемое на большую высоту облако пепла и дыма.

Как сообщает «Интерфакс», полиция и Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии считает, что на момент извержения вулкана вблизи него находилось около 50 человек.

Отмечается, что некоторые из этих людей были доставлены на берег. Из них, по меньшей мере, один человек получил тяжелые ранения.

Полиция работает с Национальным агентством по чрезвычайным ситуациям для координации поисково-спасательной операции.

В начале ноября сообщалось, что на юго-западе Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима.

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