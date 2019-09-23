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В Мексике проснулся самый активный вулкан страны Попокатепетль

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Фото: TASS/EPA/Hilda Rios
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В Мексике проснулся самый активный вулкан страны Попокатепетль, извержение сопровождается взрывами и выбросами газов. Об этом сообщила служба гражданской обороны штата Пуэбла.

Отмечается, что вулкан извергает фонтаны водяного пара, газов и пепла, которые рассеиваются в направлении запада — северо-запада штата. За последние сутки были зафиксированы 152 выбросов вулкана, семь взрывов и 10 часов тремора.

Служба гражданской обороны штата призвала всех находящихся поблизости граждан соблюдать 12 км радиус безопасности и не пытаться совершить подъем на кратер в связи со второй фазой желтого уровня опасности.

Вулкан Попокатепетль находится в 50 км от Мехико. Это второй по величине вулкан страны, он поднимается над уровнем моря на 5,4 тыс. м и является одним из символов Мексики.

Из-за большой плотности населения вокруг вулкана он считается одним из наиболее опасных в мире, так как сильные извержения могут представлять опасность для 1 млн человек.

В июле произошло извержение вулкана Стромболи в Италии. Тогда погиб один из членов находившейся поблизости экскурсионной группы. Высота вулкана составляет 926 метров над уровнем моря. Он имеет три активных кратера.

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