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Новое извержение вулкана Стромболи произошло в Италии

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Фото: REUTERS/Antonio Parrinello
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Новое извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии. По сообщениям местных жителей, они услышали мощные взрывы, после которых над кратером вулкана поднялся столб пепла и песка.

При этом на западном склоне вулкана из кратера начала активно изливаться лава. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Отмечается, что ситуация на острове находится под контролем. Сейчас на острове продолжают находиться около 3 тыс. туристов, передает «РИА Новости».

В последний раз извержение Стромболи произошло 3 июля. Тогда погиб один из членов находившейся поблизости экскурсионной группы. Высота вулкана составляет 926 метров над уровнем моря. Он имеет три активных кратера.

Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов ранее рассказал, что вулкан Стромболи извергается обычно раз в 15 минут на протяжении 2,5 тыс. лет.

Ученый отметил, что такие извержения можно спрогнозировать и подобные по мощности извержения уже неоднократно происходили на острове.

По словам профессора, несколько лет назад была похожая ситуация, с образованием лавового потока, а также были зафиксированы небольшие подвижки на склоне со стороны моря.

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