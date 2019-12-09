Прямой эфир

Один человек погиб при извержении вулкана в Новой Зеландии

0
Фото: REUTERS/TVNZ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Новой Зеландии заявила о гибели одного человека в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Об этом со ссылкой на заявление правоохранителей в понедельник, 9 декабря, сообщает CNN.

Всего на момент извержения на острове было не менее 50 человек. Из них 23 человека были эвакуированы, однако один из них позже скончался от полученных травм. Сейчас ведутся поиски более чем 20 человек, которые числятся пропавшими без вести.

«Основываясь на имеющейся у нас информации, вполне вероятно, что есть и другие погибшие», — говорится в заявлении полиции.

Ранее в Сети было опубликовано видео извержения вулкана.

Извержение на новозеландском острове Уайт-Айленд началось 9 декабря около 14:15 по местному времени (4:15 мск). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана), а код авиационной безопасности изменен на «оранжевый».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Извержение вулкана в Новой Зеландии попало на видео
Парламент Новой Зеландии принял законопроект о легализации эвтаназии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019