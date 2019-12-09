Один человек погиб при извержении вулкана в Новой Зеландии

Полиция Новой Зеландии заявила о гибели одного человека в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Об этом со ссылкой на заявление правоохранителей в понедельник, 9 декабря, сообщает CNN.

Всего на момент извержения на острове было не менее 50 человек. Из них 23 человека были эвакуированы, однако один из них позже скончался от полученных травм. Сейчас ведутся поиски более чем 20 человек, которые числятся пропавшими без вести.

«Основываясь на имеющейся у нас информации, вполне вероятно, что есть и другие погибшие», — говорится в заявлении полиции.

Ранее в Сети было опубликовано видео извержения вулкана.

Извержение на новозеландском острове Уайт-Айленд началось 9 декабря около 14:15 по местному времени (4:15 мск). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана), а код авиационной безопасности изменен на «оранжевый».