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Венесуэльский министр обвинил оппозицию в подготовке теракта против военных

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Оппозиция Венесуэлы готовила теракт против военнослужащих, чтобы сорвать празднование Рождества. Об этом 14 декабря сообщил телеканал VTV со ссылкой на министра связи и коммуникаций Хорхе Родригеса.

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«К счастью, мы это (террористический акт. — Ред.) предотвратили и будем и впредь предотвращать действия, угрожающие миру в республике», — приводит его слова телеканал.

По словам Родригеса, атака на штаб военных в штате Сукре готовилась самопровозглашенным лидером Венесуэлы Хуаном Гуайдо, а также его сторонниками Леопольдо Лопесом, Янет Фермин и Фернандо Ороско.

Министр добавил, что заговорщикам удалось привлечь на свою сторону двух сотрудников полиции, которых сейчас допрашивают.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе, однако обострение ситуации пришлось на январь текущего года. 23 января на фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его поддержали США, Мексика и ряд других стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США и обвинил американские власти в попытке организовать госпереворот в Венесуэле.

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