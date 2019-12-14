Врач проанализировал список вызывающих бессонницу продуктов

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок 14 декабря прокомментировал выводы ученых колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США) об увеличении риска появления бессонницы у тех, кто употребляет продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов.

К продуктам, вызывающим бессонницу, ученые отнесли сахар, белый хлеб, белый рис. Эксперт согласился с тем, что эти продукты действительно негативно влияют на качество сна.

«Если говорить про рафинированные углеводы, то можно сказать, это болезнь цивилизации. Эти углеводы на самом деле создают гипогликемию, вслед за которой возникает повышенный уровень инсулина, который потом падает. Всё время идут такие качели», — приводит его слова РЕН ТВ.

Медик добавил, что подобные подъемы и падения инсулина сказываются на метаболическом сообщении клеток головного мозга.

По словам Болибока, чтобы легче и крепче спать, перед сном лучше употреблять так называемые «длинные углеводы» — к ним, например, относятся зерновые и крупы. Кроме того, на ночь также можно выпить теплое молоко с медом.

Согласно выводам ученых из колледжа, бессонница — следствие высокого сахара в крови. Они посоветовали есть побольше фруктов, овощей и клетчатки.