Правительство решило обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»

Правительство внесло в Госдуму законопроект, в соответствии с которым торговые площадки-агрегаторы обязаны принимать платежные карты «Мир», сообщает «РИА Новости» в субботу, 14 декабря.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать повышению прозрачности сегмента дистанционной торговли, а также увеличит уровень защищенности прав потребителей.

Авторы проекта отмечают, что граждане охотнее оплачивают товары и услуги безналичным способом, и в настоящий момент более 60% от всех платежей составляют безналичные платежи, именно поэтому особую важность имеет повышение уровня безопасности при безналичной оплате.

Правительство также обращает внимание, что в случае принятия законопроекта недобросовестные участники рынка и фирмы-однодневки будут вынуждены либо изменить способ ведения бизнеса, либо уйти из него.

Это объясняется тем, что масштабный рынок, связанный с продажей контрафактной продукции, существует в значительной мере за счет организаций с небольшим оборотом, использующих только наличную форму оплаты. Чаще всего такие товары реализуются дистанционно — через интернет.

Законопроект также предусматривает поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности.

В настоящий момент платежи с помощью карты «Мир» обязательны для продавцов и исполнителей, у которых годовая выручка превышает 40 млн рублей. С 1 сентября 2020 года этот порог будет снижен до 30 млн рублей, с 1 января 2021 года — до 20 млн.

26 ноября сообщалось, что российская платежная система «Мир» совместно с компанией PayXpert запустила пилотный проект по приему одноименных карт в Великобритании. Используя российскую систему, клиентам компаний, которые предлагают товары или услуги на отечественном рынке, станет проще совершать платежи, в результате повысится их товарооборот.