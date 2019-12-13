Экономист раскрыл базовую стратегию накоплений

Самый распространенный и операционно простой способ хранения активов — это банковский вклад, рассказал «Известиям» управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Ранее в пятницу, 13 декабря, сообщалось, что половина работающих россиян до 30 лет, которые откладывают деньги, имеют сбережения в наличных.

«Иметь «кубышку» в «кэше» — разумная идея. Но хранить ее лучше всё же не в наличной форме, а на банковском счете либо коротком депозите», — сказал эксперт.

По его словам, многие банки выплачивают процент на остаток по пластиковой карте, то есть деньги и «работают», и находятся в моментальной доступности. Такой запас разумно держать в размере одного-двух месячных бюджетов, в валюте основных трат, добавил Александров.

«Если Вы много путешествуете, разумно заранее закупиться валютой на ближайшую поездку, чтобы защититься от возможных колебаний курса. Но такие сбережения в деньгах скорее защита от возможных рисков, а не способ накопления капитала», — подчеркнул финансист.

Для тех, кто решил плотно заняться своими финансами, стоит вложить деньги в биржевые активы, рекомендует экономист.

«Для этого понадобится брокерский счет, открыть его не сложнее, чем банковский, и зачастую можно это сделать в том же самом банке», — отметил Александров.

По его словам, начать инвестирование на бирже стоит с государсвенных облигаций (ОФЗ) и индексных фондов (ETF).

«Эти активы дадут больше доходности, чем депозит, а по своей механике не слишком сложнее. А по мере освоения в финансовом мире можно переходить на более сложные инструменты, начиная с отдельных акций и облигаций, заканчивая фьючерсами и опционами», — добавил эксперт.

В личных финансах прежде чем стремиться заработать дополнительную доходность, сперва нужно создать достаточную подушку из ликвидных активов. В качестве примера экономист привел деньги на карточке или короткие ОФЗ.