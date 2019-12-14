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Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Из 68 российских фильмов, получивших государственную поддержку, коммерчески успешными в прокате в январе–ноябре 2019 года оказались восемь. Об этом в субботу, 14 декабря, пишет РБК, ссылаясь на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

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В материале уточняется, что за аналогичный период 2018 года окупились девять фильмов из 54.

Для подсчета была составлена специальная формула, где из 42% от кассовых сборов вычитается производственный бюджет без учета размера господдержки.

Гендиректор исследовательской компании «Киноэкспертиза» Олег Иванов пояснил изданию, что один успешный фильм из десяти может окупить девять неудачных.

«Поэтому то соотношение, которое мы видим сейчас на российском кинорынке, нормально для индустрии в целом», — подчеркнул он.

Ранее 13 декабря министр культуры РФ Владимир Мединский выразил сожаление из-за того, что россияне больше ходят в кино на зарубежные фильмы. Глава ведомства призвал переломить ситуацию и не ходить на «голливудскую шнягу».

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