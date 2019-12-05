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Мединский заявил, что Достоевский и Пушкин не прожили бы на гонорары в современной России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что на сегодняшний день писатели Федор Достоевский и Александр Пушкин не смогли бы прожить на свои гонорары. Об этом в четверг, 5 декабря, пишет ТАСС.

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«Никакой Пушкин и Достоевский жить на гонорары сегодня не могли бы никогда, потому что всё уходит в Сеть», — сообщил министр на Х съезде Российского книжного союза.

Мединский добавил, что в киноиндустрии сложилась похожая ситуация, но, тем не менее, это «большой бизнес, большие деньги и кинокомпании, и они концентрируют усилия, пока выпускают премьеру».

В качестве решения проблемы министр предложил Российскому книжному союзу подготовить законопроект, который будет устраивать и авторов и издателей. Минкульт же, в свою очередь, «от себя его внесет» и займется его продвижением.

29 ноября правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с кинопиратством.

В сентябре Мединский заявил, что те, кто читает книги, управляют теми, кто смотрит телевизор.

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