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Мединский назвал убожеством любовь взрослых к комиксам

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Глава Минкультуры России Владимир Мединский признался, что отрицательно относится к комиксам и не одобряет фанатизма со стороны взрослых. Об этом министр рассказал на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ) 4 сентября.

По мнению Мединского, комиксы созданы «для тех, кто плохо умеет читать».

«Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы — мне кажется это убожеством», — цитирует его «РИА Новости».

Также в ходе открытия ММКВЯ министр призвал россиян отказаться от просмотра телевизора в пользу чтения книг. Глава ведомства подчеркнул: «Те, кто читает, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор».

ММКВЯ — старейшая и самая крупная книжная ярмарка в России. В этом году ярмарка, которая стала 32-й по счету, пройдет с 4 по 8 сентября на ВДНХ.

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