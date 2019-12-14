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Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

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Представители «Газпрома» и «Нафтогаза» завершили переговоры в Вене по транзиту газа. Об этом написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в своем аккаунте в Facebook в субботу, 14 декабря.

«Мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается», — заявил он.

По газам: трехсторонние переговоры о транзите состоятся до конца года
На фоне прямых контактов Москвы и Киева Еврокомиссия намерена и дальше участвовать в обсуждениях нового соглашения

При этом он уточнил, что конечная договоренность пока не достигнута.

По мнению депутата Госдумы Игоря Ананских, украинская сторона перестала политизировать вопрос транзита и перешла к конкретике и рыночным отношениям.

«Все сразу сдвинулось со своих мест», — отметил депутат в интервью телеканалу RT.

В то же время член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что в вопросе транзита газа до сих пор остается много нерешенных проблем.

«Масса вопросов возникает по поводу того, на какой срок заключить договор, по какой цене, какая вообще позиция у Украины по транзиту газа», — цитирует RT сенатора.

Соглашение на транзит российского газа в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны пока не подписали новое соглашение.

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