«Газпром» назвал условия для транзита газа через Украину с 2020 года

«Газпром» ожидает от Киева конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с уполномоченным федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте российской газовой компании в пятницу, 6 декабря.

Миллер подробно рассказал Вальдерзее о ходе российско-украинских переговоров о сотрудничестве в газовой сфере с 2020 года.

«Отмечено, что украинская сторона продолжает имплементацию в национальное законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. Эта работа еще не завершена и предполагает создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора», — говорится в сообщении.

В пятницу «Газпром» и «Нафтогаз» проводят переговоры по транзиту российского газа в Вене. Директор украинской газовой компании Юрий Витренко заявил, что в ходе беседы компания уведомила российскую сторону о готовности отозвать новые иски при условии выгодного долгосрочного транзита. Также «Нафтогаз» согласился получить уже присужденные ему $3 млрд газом.

В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак отметил, что переговоры идут интенсивно, а Москва настроена найти решение.

Предыдущие переговоры прошли 20 ноября по видеосвязи, а 8 ноября состоялись трехсторонние консультации, которые длились около пяти часов. Кроме того, в ноябре 2019 года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. В 2017 году суд обязал Украину выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза».

Российская и украинская газовые компании судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. «Газпром» требовал взыскать с «Нафтогаза» штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. Киев требовал компенсации за недопоставку транзитных объемов.

Соглашение на транзит российского газа в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны пока не подписали новое соглашение. Москва считает, что договор должен быть взаимовыгодным.