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Круглые очки Джона Леннона продали на аукционе Sotheby's

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Фото: www.sothebys.com
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Легендарные круглые очки музыканта Джона Леннона были проданы на торгах Sotheby's за £137,5 тыс. ($183,4 тыс.), сообщается на сайте аукционного дома.

Первоначально лот оценивался в £6–8 тыс. ($8–11 тыс.).

Уточняется, что речь идет о солнцезащитных очках в золотой оправе с круглыми зелеными тонированными линзами от бренда Oliver Goldsmith, которые вручили в 1966 году Леннону для подготовки к роли в фильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну» (1967).

По рассказам бывшего владельца очков Алана Херринга, летом 1968 года он подвозил членов группы The Beatles, и Леннон оставил очки на заднем сиденье, сославшись на их ненужность из-за слетевшего с линзы крепления.

Эксперты назвали лот «самыми значимыми солнечными очками в истории рок-н-ролла».

26 ноября стало известно, что три письма Линды Маккартни о будущем муже, на тот момент участнике The Beatles Поле Маккартни, будут проданы на аукционе.

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