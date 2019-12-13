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Прижизненное издание «Евгения Онегина» продано на торгах за 4,6 млн рублей

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Фото: litfund.ru
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Первое прижизненное издание «Евгения Онегина» поэта Александра Пушкина, обладающее музейной ценностью, продано на торгах в Москве за 4,6 млн рублей. Об этом 12 декабря сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Отмечается, что произведение печаталось отдельными главами по мере их написания на протяжении семи лет. Первая глава была издана в 1825 году, а последняя — в 1832-м.

«К 1829 году тиражи 1-й и 2-й глав полностью разошлись, и Пушкину пришлось выпустить их второе издание. В 1833 году оставалось достаточное количество нераспроданных экземпляров последних глав поэмы и почти полные тиражи второго издания первых ее двух глав. Все они, вероятно, были уничтожены (издателем Александром. — Ред.) Смирдиным после выпуска им полного текста «Евгения Онегина» в одной книге», — говорится в описании лота.

28 ноября сообщалось, что это издание романа Пушкина было продано в Лондоне на торгах аукциона Christie's «Россия: выдающиеся книги и манускрипты» за £118,7 тыс. ($152,9 тыс.).

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