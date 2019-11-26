Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе

Три письма Линды Маккартни о будущем муже, на тот момент участнике The Beatles Поле Маккартни, будут проданы на аукционе. Об этом сообщило издание NME.

Отмечается, что письма Линды Маккартни были обнаружены недавно ее бывшим соседом Мики Энтони.

Письма написаны до свадьбы Линды и Пола Маккартни в марте 1969 года и отражают ее радость по поводу того, что она начала встречаться со звездой.

Кроме того, Линда вложила в одно из писем копию американской газеты, в которой ее упомянули: «говорят, что девушка Пола Маккартни — Линда Истман, дурочка-фотограф из Америки». Энтони добавил, что Линда с юмором отнеслась к этой строчке из заметки.

Пол и Линда Маккартни состояли в браке с 1969 года до ее смерти в 1998 году.

В июле сообщалось, что экс-супруга Пола Маккартни Хизер Миллз добилась рекордной компенсации от СМИ.