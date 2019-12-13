КамАЗ с пробегом: Владимир Путин поздравил завод с 50-летием

Владимир Путин поздравил работников КамАЗа с 50-летием автозавода и назвал главное событие следующего года. В Набережных Челнах президент не только выступил на торжественном митинге и осмотрел новейшие технологии предприятия, но и ответил на вопросы сотрудников КамАЗа.

Производство грузовых автомобилей, которые неоднократно побеждали на известном ралли «Дакар», безусловно, остается главной гордостью города, расположенного на левом берегу Камы. Гости Набережных Челнов сразу после приземления в аэропорту Бегишево первым делом видят масштабный плакат с лозунгом «50 лет — заряжен побеждать». По многочисленной футбольной атрибутике понятно, что местные жители еще и рьяные болельщики одноименного клуба. Перед тем как отправиться в эти края, необходимо понимать, что чем бы вы здесь ни занимались, это так или иначе будет связано с КамАЗом.

Владимира Путина в празднующих юбилей Набережных Челнах ожидала весьма насыщенная программа. Вначале президент осмотрел производство каркасных кабин, а также завод двигателей, где ему рассказали о новом моторе Р6. Здесь он также кратко пообщался с работниками.

— Я вас поздравляю, это действительно новый уровень, это мировое качество и, что самое главное, я вот смотрю, — 83% локализации. Это значит, что мы в России производим 83% деталей такого двигателя, который является одним из наиболее передовых в мире. Это очень хороший показатель. Это значит, что вы работали не зря, создавая предприятие, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент пообщался с работниками завода и на другие интересовавшие их темы. Так, глава государства заявил, что нельзя искусственно снижать ставку на ипотеку, поскольку она связана с конкретными условиями и в первую очередь с инфляцией. Однако работать над этим вопросом, разумеется, надо, согласился он. На ближайшие годы стоит задача снизить стоимость ипотечных кредитов с 8,9% годовых до 7,9%, добавил президент. Кроме того, в стране действует программа льготной ипотеки для молодых семей под 6%.

Владимир Путин также пообещал совершенствовать государственные системы мер по поддержке рождаемости, так как нынешние механизмы не способны решить все проблемы.

— Эти меры создают какую-то уверенность для людей, но, наверное, этого недостаточно, — подчеркнул президент.

Уже были повышены выплаты за первого и второго ребенка, а также продлено действие программы материнского капитала, напомнил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Российский лидер коснулся и самого важного для него события в 2019 году.

— Уходящий год был таким трудовым. Важно проанализировать всё, что произошло в году уходящем, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и каждого человека, — ответил Владимир Путин на вопрос одного из участников беседы.

По его словам, в жизни страны происходит много событий, однако главная цель — добиться улучшения жизни граждан и повышения доходов, добавил он.

При этом самым важным событием следующего года президент считает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Во время посещения завода президенту также показали грузовик нового семейства КамАЗ-54901, на одном из которых он оставил свой автограф. Кроме того, Владимир Путин ознакомился с прототипом грузового автомобиля КамАЗ-2020, кабина которого оснащена микроволновой печью, мультиваркой, умывальником и холодильником. Разработка получила третий уровень автономности, гибридную трансмиссию и улучшенную аэродинамику.

Президент также провел встречу с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым и главой автозавода Сергеем Когониным. Руководитель «Ростеха» рассказал, что за последние три года в модернизацию производства на КамАЗе было вложено около 54 млрд рублей. Сергей Чемезов попросил главу государства о содействии в выделении дополнительных средств на дальнейшую модернизацию завода. В ответ Владимир Путин поинтересовался, сколько средств необходимо предприятию. В год требуется около 12–13 млрд рублей, основные инвестиции запланированы на 2021–2023 годы, пояснил Сергей Когонин.

Ближе к вечеру Владимир Путин принял участие в торжественном митинге. Со сцены, на которой танцевали кубанские казаки и выступали ансамбли, президент еще раз поздравил всех работников завода с праздником и большими достижениями.

— Низкий поклон всем, кто заложил это предприятие, кто вложил в него свою душу, — это рабочие, это строители, инженеры, ученые, которые в 1969 году начали этот замечательный, прекрасный проект, — заявил Владимир Путин.

Кроме того, в конце рабочего дня у президента запланирована рабочая встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

КамАЗ сегодня занимает 45% российского рынка грузовых автомобилей, рассказал «Известиям» официальный представитель корпорации Олег Афанасьев. Сейчас в стране используется больше 3 млн автомобилей завода.