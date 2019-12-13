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Платные парковки в Воронеже признали неэффективными

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Контрольно-счетная палата в Воронеже провела аудит работы платных парковок. Работу стоянок признали неэффективной.

Во время проверки был выявлен ряд нарушений. В частности, места содержались в неудовлетворительном состоянии, уборка территорий проводилась некачественно. Кроме того, выявлены нарушения в регистрации муниципального имущества. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Кроме того, был проведен опрос жителей города на тему эффективности работы стоянок. 70% автомобилистов были недовольны работой платных парковок. Треть горожан считает, что стоимость услуги необходимо снизить.

В Контрольно-счетной палате уточнили, что рабочего способа штрафовать водителей за неоплату парковки нет. Тем не менее парковку оплачивают 60% водителей.

Представление направлено в управление транспорта городской мэрии.

Платные парковки появились в центре Воронежа в октябре 2018 года. Плату взимают за оставление машины на 6 тыс. мест.

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