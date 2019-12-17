Надзорный приговор: инспекторы забраковали каждый 10-й предмет одежды

Инспекторы Роспотребнадзора изъяли из оборота 11,2% предметов одежды из всех, которые были проверены ими в январе–сентябре, выяснили «Известия». По словам экспертов, самые распространенные нарушения — использование опасных тканей и подделки мировых брендов. Тем не менее, несмотря на то что в сравнении с прошлым годом количество некачественной одежды снизилось, в торговых точках по-прежнему можно достаточно легко найти фальшивые Louis Vuitton или Adidas.

В информации Роспотребнадзора о результатах проверок за три квартала 2019 года, с которой ознакомились «Известия», уточняется, что к категории «одежда» инспекторы не относили меховые изделия. Их, к слову, браковали гораздо реже — только 5,4% от проверенных образцов. Удовлетворительной можно считать и ситуацию с обувью: в январе–сентябре Роспотребнадзор нашел изъяны в 6,1% пар. Уточним, из оборота изымают лишь ту продукцию, которую служба признает некачественной или опасной.

Год назад Роспотребнадзор оформлял аналогичную информацию по другой форме, поэтому сравнить ее с нынешней проблематично. В январе–сентябре 2018-го инспекторы признали некачественными или опасными 18,2% отечественных товаров и 65,3% импортных в категории «изделия швейные». Из трикотажной продукции тогда забраковали 12% товара российского производства и 53,4% — зарубежного. Среди чулков и носков специалистов ведомства не удовлетворило качество 8,5% отечественных изделий и 58,3% импортных. В пресс-службе Роспотребнадзора не ответили на запрос «Известий» о том, какие нарушения инспекторы чаще всего выявляли при проверке одежды в этом году.

Спрос на подделки

Как правило, основные причины изъятия продукции — использование некачественных материалов либо подделка известных брендов. Довольно часто встречается и сочетание обеих причин, рассказал «Известиям» исполнительный директор «Союзлегпрома» Игорь Ульянов. Делать изделия из некачественного сырья с нарушением технологии производства гораздо дешевле, посетовал эксперт.

— Имитация брендовой продукции по низким ценам притягательна для многих потребителей. Хотя платежеспособный спрос остается низким, такие товары пользуются высоким спросом, — утверждает Игорь Ульянов.

од Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По данным Всемирной таможенной организации, в число наиболее часто подделываемых брендов входят в том числе Nike, Adidas, Louis Vuitton, Chanel, Gucci и Calvin Klein. Согласно последнему докладу этой структуры, в 2017 году одежда оставалась той категорией товаров, которую фальсифицируют чаще всего в мире, в том числе и в России.

Столкнуться с подделкой или некачественным товаром в сетевых магазинах известных брендов практически невозможно, в свою очередь, заверил председатель комитета по легкой промышленности и товарам народного потребления «Деловой России» Андрей Павлов. Тем не менее в стране открыты тысячи магазинов и павильонов на рынках, заполненных контрабандным и контрафактным товаром низкого качества, утверждает специалист. В таких местах можно изымать из оборота практически 100% продаваемой продукции, полагает он.

Фальшивка с сертификатом

Риск купить некачественный товар есть даже в случае, если изделие сертифицировано, предупредил эксперт. Долгое время сертификаты продавало большое количество лабораторий, не обладающих ни необходимым оборудованием, ни специалистами с необходимыми знаниями, пояснил Андрей Павлов. Сейчас большая часть документов от таких компаний признаны недействительными, уточнил он.

У снижения качества одежды есть и другая причина. На производителей одежды давят ритейлеры, заинтересованные в уменьшении закупочных цен, утверждает владелец Самарской текстильной компании Михаил Панченков. Это стимулирует использование контрафакта и некачественного сырья ради сокращения себестоимости изделий.

од Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, в стране довольно популярна торговля низкокачественной одеждой, например, из Китая. Например, Есть возможность поставлять такую продукцию на частное лицо, без прохождения сертификации и обязательных таможенных процедур, без уплаты НДС, рассказал Михаил Панченков. Также есть различные «серые» схемы ввоза через страны Единого таможенного пространства.

По данным Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ, в 2016 году объем незаконного оборота поддельной продукции составил около 2,5 трлн рублей, или 9% от всей розничной торговли. Более поздних серьезных исследований в стране не проводилось.