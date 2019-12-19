Под колпаком: кого коснулись ограничения на пользование электронными кошельками

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, «Яндекс.Деньги», Qiwi, WebMoney и РНКО «Единая касса» выступили с предложением упростить идентификацию владельцев электронных кошельков. По мнению участников рынка, последние поправки в законодательство негативно сказываются на экономике и не помогают в борьбе с киберпреступностью. В ситуации разбирались «Известия».

Борьба с анонимами

Переход на электронные деньги — мировой тренд, который выгоден и государству, и кредитно-финансовым учреждениям. Предполагается, что цифровая экономика более устойчива перед теневым бизнесом и разнообразной криминальной деятельностью.

Плюсы в электронных деньгах нашли и обычные граждане. Для многих россиян стало уже привычным оплачивать через интернет коммунальные услуги, покупать продукты, совершать денежные переводы и делать многое другое, не выходя из дома. Сфера развивается настолько активно, что в 2019 году, по данным международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, Россия заняла третье место в мире по уровню освоения финансовых технологий потребителями ( FinTech Adoption) .

Одна из самых простых систем хранения денег и совершения платежей — электронный кошелек. В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов считают, что электронные кошельки есть у более чем 100 млн россиян и больше половины пользователей Рунета регулярно рассчитываются электронными деньгами. Стать владельцем такого инструмента — секундное дело. Достаточно иметь мобильный телефон. Но удобство таких систем оценили и пользователи даркнета. SIM-карта может быть оформлена на кого угодно, привязав к ней кошелек, можно оплачивать работу наркокурьера или другую криминальную деятельность.

карта Фото: Depositphotos

Разумеется, это проблема не могла пройти мимо законодателя. В 2014 году допустимый баланс анонимного электронного кошелька снизили до 15 тыс. рублей, пользователям запретили переводы на другие счета, кошельки или карты и оплату товаров за границей. Теперь с его помощью можно оплачивать товары или услуги российских компаний, причем не более чем на 40 тыс. рублей в месяц.

Но и этих мер, как посчитали власти, недостаточно. Летом этого года неидентифицированные пользователи вовсе лишились возможности пополнять кошельки через платежные терминалы или салоны сотовой связи. Теперь для этого им необходимо использовать банковский счет, что фактически означает конец анонимности.

Отток клиентов

Сами участники рынка электронных денег полагают, что меры негативно сказываются и на рядовых гражданах, и на бизнесе. «Операторы электронных денег и экспертное сообщество неоднократно выражали недоумение по поводу скорости принятия и строгости этих мер: неперсонифицированные кошельки и раньше были непригодны для p2p-переводов и обнала. При этом принятые меры сильно сужают полезный функционал, делая их в значительной степени бесполезными », — говорится в совместном обращении операторов.

Как пояснили «Известиям» представители сервиса «Яндекс.Деньги», теперь жители отдаленных регионов, из которых уходят банки, лишатся самой доступной финансовой услуги. Это, по мнению специалистов, приведет к увеличению доли наличных платежей, а значит, и очередным коррупционным рискам.

В том, что такие действия отбрасывают назад российскую экономику, уверен и генеральный директор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков.

деньги Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Автор цитаты «Вводя столь жесткие ограничения, мы противоречим заявлениям, что надо переводить все операции в online, минимизировать посещения клиентом отделений банков и сделать все услуги доступными из дома. Новые ограничения в разы снизят количество пользователей», — считает эксперт.

Чтобы исправить ситуацию, операторы предлагают компромисс. «Рынок не питает иллюзий, что принятые ранее поправки к закону будут отменены. Но чтобы снизить негативные последствия этих нововведений, можно расширить возможности идентификации кошельков , заметно упростив процедуры идентификации без ущерба для их качества», — поясняют «Известиям» в пресс-службе Qiwi.

Чем проще, тем лучше

Казалось бы, что сложного пройти идентификацию и продолжить пользоваться кошельком. Главным барьером, по словам представителей платежных систем, сейчас являются сами процедуры, которые требуют от пользователей много времени или информации, которая не всегда под рукой. Например, помимо паспорта, для активации расширенных функций кошелька нужны ИНН, СНИЛС или ОМС.

В Ассоциации участников рынка электронных денег считают, что эти документы вполне можно заменить на водительское удостоверение. Кроме того, не видят проблем операторы и в идентификации по номеру сотового телефона , ведь верификация владельца возможна впоследствии через оператора сотовой связи, который обязан проверять достоверность данных абонента.

паспорт Фото: Depositphotos

Как дополнительные варианты эксперты предлагают использовать для этого номер банковской карты и Единую биометрическую систему.

Для пользователей, уверены специалисты, предпочтительны будут те варианты, которые предусматривают минимум ввода личных данных. Притом речь идет вовсе не о преступниках.

Автор цитаты «Анонимность в платежах интересна многим пользователям не по причине незаконности действий, а для сохранения тайны частной жизни. С помощью электронных денег они совершают покупки не в самых надежных местах, где нет уверенности, что не произойдет утечки личных данных. Это в основном платежи и переводы на небольшие суммы. Многие используют кошелек для «беспрепятственных» со всех сторон переводов в Украину, Беларусь, Армению, Грузию и другие страны СНГ», — рассказывает в беседе с «Известиями» Сергей Барышников, руководитель группы компаний GodChain Group.

Операторы полагают, что предлагаемые ими меры не сыграют на руку мошенникам, а, наоборот, увеличат число законопослушных пользователей. «Мы уверены, что в результате доля анонимных кошельков сведется к минимуму, при этом у людей не будет повода искать непрозрачную альтернативу безналичным платежам — такую, как наличные или криптовалюта», — объясняют в пресс-службе сервиса «Яндекс. Деньги».

Что в ходу?

На недавнем заседании коллегии МВД России отметили, что интернет действительно стал активно использоваться для разных преступлений: хищения чужого имущества, торговли наркотиками, оружием, людьми, распространения экстремистской литературы, мошенничества.

Однако, по оценкам экспертов, оплата через электронный кошелек на рынке криминальных товаров и услуг стала уже нечастым явлением.

Автор цитаты «Раньше, года до 2016-го, наркоторговцам и закладчикам выплачивали зарплату через электронные кошельки, а оперативники отслеживали их по этим платежам. Грубо говоря, в провинции или небольшом городке, где средняя зарплата 20 тыс., молодому человеку каждый месяц падает по 200 тыс. Устанавливается наблюдение, выясняется, что он работает курьером, его задерживают. А сейчас все расчеты проводятся в криптовалюте», — рассказывает «Известиям» адвокат бюро «Дмитрий Смелкин и партнеры» Дмитрий Волохов.

Правда, совсем из этой цепочки кошельки не пропали. Покупают ту же криптовалюту чаще всего именно с их помощью. Одна из наиболее известных торговых площадок даркнета , например, действительно использует для оплаты товара исключительно биткоины, а приобрести их предлагает через популярный в России электронный кошелек, банковскую карту или по номеру телефона.

биткоин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Светить» данными гости таких ресурсов не боятся. Покупки совершаются и с кошельков, пользователи которых идентифицированы. Ведь формально они приобретают исключительно криптовалюту.

Автор цитаты «У сайта есть местные обменники. Выглядит, будто просто сумма с кошелька поступает на другой кошелек. Куда идут эти деньги — никто не знает. Даже если в разработке находится весь обменник, то какие будут данные? Какой-то Иванов Иван Иванович купил биткоины. А куда он их потратил? Может, будет копить, ждать, когда курс вырастет», — объясняет Волохов.

Но даже для тех, кто хочет перестраховаться, есть множество способов обойти идентификацию. Проверка документов на сайте операторов проходит в автоматическом режиме — сверяется дата и адрес выдачи паспорта с его серией и номером. Если выявлено несоответствие, пользователя просят повторно заполнить форму. Так, при желании злоумышленники могут использовать документы третьих лиц, которые они украли или приобрели в том же даркнете. И электронным кошельком дело не ограничивается.

Автор цитаты «Покупки ведутся и с участием наличных денег, и с помощью банковских карт, зарегистрированных на мертвые души. Проблема носит более масштабный характер, и электронные деньги являются достаточно малой ее частью. Введение ограничений, возможно, несколько усложнило процедуру, но отпугнуло только совсем мелких игроков. Для «профессионалов» это не преграда», — уверен Сергей Барышников.