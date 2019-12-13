Россияне уступили японцам в привязанности к социальным сетям

Согласно данным сборника «Цифровая экономика: 2020», выпущенного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ вместе с Росстатом и Минкомсвязью России 13 декабря, 78% россиян предпочитают соцсети другим видам времяпровождения в интернете — большие показатели зафиксировали только в Японии.

Японцы заняли лидирующую позицию среди мировых интернет-пользователей: в социальных сетях проводят время 89% населения этой страны.

В США в соцсетях сидят 76% жителей, в Чехии — 64%, в Италии — 63%, в Германии — 57%. Во Франции много времени в соцсетях проводят 48% населения.

Вместе с этим электронной почтой пользуются 42% жителей России, а в Швеции и Финляндии этот показатель составил 94%.

Помимо этого, россияне вошли в тройку лидеров по звонкам через интернет и использованию видеочатов: 53% жителей, имеющих доступ к Сети, регулярно используют эти функции. Первенство досталось Швеции (58%), а второе место заняла Германия (57%).

Работу через интернет ищут только 8% жителей России. В Чешской Республике этот показатель равен 6%. Англичане, шведы, американцы и эстонцы ищут работу в Сети гораздо чаще — их численность превысила отметку в 20%, в то время как в Финляндии она достигла 31%.

Для чтения и скачивания книг, газет и журналов интернет используют 23% россиян. В Корее это делают 94% жителей, в Чехии — 91%, а в Финляндии и Эстонии — 90%.

Дистанционное обучение в России тоже не пользуется популярностью — его предпочитают 3% из тех, кто имеет соответствующую возможность. В Великобритании число обучающихся в режиме онлайн людей составило 14%, в Финляндии — 17%, в Швеции — 18%, а в Корее и США — 20%.

Покупки в интернете совершают 35% россиян, у которых есть доступ к Сети. В Великобритании онлайн-магазинами пользуются 83% жителей, в Швеции — 78%, в Германии — 77%, а в Финляндии — 70%.

11 декабря стало известно, что каждый третий россиянин в 2019 году совершал онлайн-покупки с помощью телефона.