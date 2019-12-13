Видео пожара на Варшавском шоссе с коптера

Пожар произошел на складе тканей в районе Чертаново Центральное в Москве. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:10 мск. «По адресу Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2 произошло возгорание на складе тканей», — заявил источник агентства городских новостей «Москва» в экстренных службах. Площадь пожара возросла до 3 тыс. кв. м. Объявлен повышенный уровень сложности.