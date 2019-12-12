Видео пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» с коптера

О возгорании стало известно ранее 12 декабря. По предварительным данным завода «Звездочка», оно произошло в первом энергоотсеке во время проведения огневых работ, передает ТАСС. Источник агентства в экстренных службах сообщает, что огонь распространился на площади в 120 кв. м.