Крупный ангар загорелся в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м, объявлен повышенный уровень пожара.

Ангар горит по адресу: Московское шоссе, 54, сообщение о пожаре поступило в 2:13. Произошло обрушение конструкций.

С огнем борются 112 человек, задействовано более 20 спецмашин. На место прибыли два пожарных поезда и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.