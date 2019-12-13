«Желтый» уровень погодной опасности вновь объявили в Самаре

В Самаре объявлен «желтый» уровень опасности. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. С 13 декабря и до конца 14 декабря в городе и местами в области ожидается сильный туман. Видимость будет составлять 500 м и менее.

Приволжское УГМС призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей региона просят звонить в единую диспетчерскую службу, пишет НИА «Самара».

11 декабря в Самарской области уже вводили «желтый» уровень опасности. Это объяснялось вероятностью образования гололедно-изморозевых отложений.