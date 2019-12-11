Прямой эфир

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Самарской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самарской области ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют образование гололедно-изморозевых отложений.

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Согласно прогнозам, в регионе ожидается зернистая изморозь диаметром до 34 мм. Об этом сообщает НИА «Самара».

Управление МЧС предупреждает жителей Самарской области о возможных рисках и призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию. Неблагоприятный прогноз сохранится до ночи 12 декабря.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют похолодание в Москве после 11 декабря. При этом температурные значения в регионе остаются выше климатической нормы на четыре градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Самарской области предупредили об ухудшении погоды
Семь жителей Калининграда госпитализированы с травмами из-за гололеда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019