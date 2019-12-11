«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Самарской области

В Самарской области ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют образование гололедно-изморозевых отложений.

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Согласно прогнозам, в регионе ожидается зернистая изморозь диаметром до 34 мм. Об этом сообщает НИА «Самара».

Управление МЧС предупреждает жителей Самарской области о возможных рисках и призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию. Неблагоприятный прогноз сохранится до ночи 12 декабря.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют похолодание в Москве после 11 декабря. При этом температурные значения в регионе остаются выше климатической нормы на четыре градуса.