В РФПИ заявили о планах завершить строительство IV участка ЦКАД в срок

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его партнеры заявили о финансовом закрытии проекта строительства Пускового комплекса № 4 Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4) в Московской области. Таким образом, строительство объект пойдет по графику. Информация об этом появилась на официальном сайте РФПИ в пятницу, 13 декабря.

«Финансирование проекта со стороны РФПИ и партнеров позволит завершить строительство четвертого участка ЦКАД протяженностью почти в 100 км точно в срок. С учетом уже финансируемого третьего участка, РФПИ с партнерами обеспечивает реализацию более 40% проекта ЦКАД, которая станет крупнейшей современной кольцевой автомагистралью в мире», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Четвертый пусковой комплекс ЦКАД расположен к востоку от Москвы — между трассами М-4 «Дон» и М-7 «Волга». Участок дороги протяженностью 96,6 км будет иметь четыре полосы движения. При строительстве ЦКАД-4 будет возведено 17 мостов и экодуков, 40 путепроводов и 9 эстакад.

Дмитриев отметил, что появление ЦКАД приведет к развитию экономики и созданию 200 тыс. новых рабочих мест в регионе. При этом сократится транзитный трафик через Москву и Подмосковье более чем на 30%. Кроме того, ЦКАД будет не только отвечать мировым стандартам, но и критериям Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общий размер привлеченного акционерного и долгового финансирования в проект составит около 40 млрд рублей. 10% от этой суммы приходится на РФПИ и партнеров. Кредиторами проекта выступают Сбербанк, Газпромбанк, Евразийский банк развития и ВЭБ.РФ.

19 сентября в пресс-службе госкомпании «Автодор» объявили, что второй участок ЦКАД начнут строить в 2025-2029 годах. Магистраль пройдет от М-1 «Беларусь» до М-11 Москва–Санкт-Петербург. Ее длина будет равняться 121,6 км.

В конце июля прошлого года мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что строительство московского участка ЦКАД вступило в завершающую стадию.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность трассы составит 530 км. Дорога пройдет по территории «новой Москвы» и Подмосковья примерно в 50 км от МКАД, параллельно Малому и Большому бетонным кольцам. В конце февраля 2019 года на сайте правительства России сообщалось, что первый, третий и пятый участки трассы достроят в октябре 2020 года, а четвертый — в октябре 2021 года.