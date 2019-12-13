Не менее 25 человек пострадали при взрыве в многоэтажке в Германии
В городе Бланкенбург в Германии при взрыв в многоквартирном доме пострадали более 20 человек. Об этом сообщается в Twitter немецкой полиции в пятницу, 13 декабря.
«В результате взрыва 25 человек получили серьезные ранения», — отмечается в сообщении.
В одном из полицейских участков создана оперативная группа. В настоящее время территорию инцидента оцепили, жителей дома эвакуируют.
Находящийся рядом детский сад эвакуировали. Среди детей пострадавших нет, всех разобрали родители.
Взрыв произошел в 8:55 по местному времени (10:55 мск). Других подробностей пока нет, причина взрыва не уточняется.
Ранее, 6 декабря, в 12-этажном жилом доме в городе Прешов в Словакии произошел взрыв газа, жертвами которого стали не менее пяти человек, а 40 пострадали. Большинство пострадавших получили легкие травмы.