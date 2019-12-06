Пять человек погибли в Словакии в результате взрыва газа в жилом доме
В результате взрыва газа в 12-этажном жилом доме в городе Прешов в Словакии погибли не менее пяти человек, 40 пострадали. Об этом сообщает словацкий новостной портал Sme.sk со ссылкой на пресс-секретаря Оперативного центра скорой медицинской помощи страны в пятницу, 6 декабря.
«Большинство пострадавших получили легкие травмы», — сказала пресс-секретарь.
Издание отмечает, что взрыв газа произошел вскоре после полудня в одной из квартир по улице Мукачевской. Прибывший на место аварии министр внутренних дел Словакии Денис Саков заявил, что газ взорвался на девятом этаже, но впоследствии пострадали этажи с 9-го по 12-й включительно.
В связи с происшествием мэр Прешова Андрэа Турчанова объявила в городе чрезвычайное положение.
На место ЧП прибыл премьер-министр страны Петер Пеллегрини.
Пресс-служба словацкой полиции опубликовала на своей странице в Facebook видео с места происшествия. На кадрах видно, как горит многоэтажка, к которой съехались экстренные службы. Пожарные наряды пытаются потушить огонь.
Ранее, 4 декабря, на горнолыжном курорте Щирк на юге Польши произошел взрыв газа. При обрушении жилого трехэтажного дома в результате взрыва газа погибли шесть человек.