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Пять человек погибли в Словакии в результате взрыва газа в жилом доме

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Фото: facebook.com/Polícia Slovenskej republiky
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В результате взрыва газа в 12-этажном жилом доме в городе Прешов в Словакии погибли не менее пяти человек, 40 пострадали. Об этом сообщает словацкий новостной портал Sme.sk со ссылкой на пресс-секретаря Оперативного центра скорой медицинской помощи страны в пятницу, 6 декабря.

«Большинство пострадавших получили легкие травмы», — сказала пресс-секретарь.

Издание отмечает, что взрыв газа произошел вскоре после полудня в одной из квартир по улице Мукачевской. Прибывший на место аварии министр внутренних дел Словакии Денис Саков заявил, что газ взорвался на девятом этаже, но впоследствии пострадали этажи с 9-го по 12-й включительно.

В связи с происшествием мэр Прешова Андрэа Турчанова объявила в городе чрезвычайное положение.

На место ЧП прибыл премьер-министр страны Петер Пеллегрини.

Пресс-служба словацкой полиции опубликовала на своей странице в Facebook видео с места происшествия. На кадрах видно, как горит многоэтажка, к которой съехались экстренные службы. Пожарные наряды пытаются потушить огонь.

Ранее, 4 декабря, на горнолыжном курорте Щирк на юге Польши произошел взрыв газа. При обрушении жилого трехэтажного дома в результате взрыва газа погибли шесть человек.

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