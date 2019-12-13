МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса

Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1» в пятницу, 13 декабря.

«Мы исходим из того, что всем не нравится «формула Штайнмайера». Но в этой части она мне очень нравится. Мы исходим из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования», — сказал Аваков, пояснив, что выборы могут происходить только по украинскому законодательству.

С другой стороны, по его словам, в Минских соглашениях написано: «та самая народная милиция» — это милиция, которой нигде не существует ни в каком нашем законодательном поле, и «этот вопрос нужно как-то решать». Министр подчеркнул, что народная милиция республик Донбасса должна быть распущена.

Однако украинская сторона предлагает компромисс. «Мы готовы, как только дипломатами будет заключено адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечить порядок. Идея такова: мы заходим своими силами — например, патруль из пяти человек, группой. Два человека — украинская нацполиция, один представитель полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных общин, в которых проходят выборы», — пояснил он.

Аваков отметил, что взял это решение не «из своей головы», а воспользовался опытом мировых конфликтов. «Это переходный период полицейской миссии, он длится недолго, он чрезвычайно тяжел для самих полицейских... но другого пути нет, и это минимальный объем сложностей, который мы можем получить, восстанавливая свой суверенитет», — считает он.

По итогам переговоров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, а также о прекращении огня в регионе до конца 2019 года и разведении сил в трех новых пунктах на линии соприкосновения к концу марта 2020 года.

12 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев подготовил для переговоров трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске альтернативные предложения по отводу сил на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, участки отвода сил определены, на данном этапе должно быть разведение на гуманитарно значимых участках. Он добавил, что Украина хочет согласовать этот вопрос в соответствии с решением «нормандской четверки» максимально быстро, возможно даже на ближайшем заседании ТКГ 18 декабря.

С 29 октября по 1 ноября в населенном пункте Золотое в ЛНР прошло первое разведение сил, а 9 ноября начался отвод в Петровском в ДНР. Дата была согласована контактной группой по Донбассу 1 октября, в тот же день была подписана «формула Штайнмайера».

30 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этапы по разоружению, отводу войск и примирению сторон позволят вернуть Донбасс под контроль Киева.