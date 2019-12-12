Умерший журналист «Вечерней Москвы» делал себе инъекции неизвестных веществ

Заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов самостоятельно делал себе инъекции неизвестных веществ. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

«Предварительно можем сказать, что пациент за несколько дней до вызова «скорой» был оперирован по поводу воспаления мягких тканей на месте самостоятельно выполнявшихся множественных инъекций неизвестных веществ. 9 декабря в 23:30 на диспетчерский пульт скорой медицинской помощи поступил вызов, бригада прибыла на место в течение 12 минут, в 23:42. Аудиозапись вызова и время доезда скорой документированы», — сообщили в департаменте.

В пресс-службе рассказали, что врачи провели осмотр Виноградова и не зафиксировали кровотечения. Медики наложили ему антисептическую повязку на место послеоперационной раны и рекомендовали ему приложить что-нибудь холодное к повязке и обратиться к хирургу. На следующий день журналист самостоятельно посетил специалиста в поликлинике. В пресс-службе добавили, что в настоящий момент проводится служебная проверка.

О смерти Виноградова стало известно 12 декабря. Ранее, 10 декабря, на своей странице в Facebook он оставил пост, в котором рассказал, что у него открылось сильное кровотечение. Приехавшая на вызов «скорая» поставила ему «пришлепку с коллагеном» и посоветовала приложить к ране замороженную курицу. По данному факту Росздравнадзор начал проверку совместно с управлением Следственного комитета России по Москве.