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Росздравнадзор начал проверку по факту смерти журналиста «Вечерней Москвы»

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Фото: facebook.com/Михаил Виноградов
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) по Москве и Московской области начала проверку по факту смерти замредактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение «Известий» 12 декабря.

«По факту смерти журналиста издания «Вечерняя Москва» по поручению Минздрава России территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области во взаимодействии с Главным следственным управлением СК России по г. Москве проводится проверка», — отмечается в сообщении.

О смерти Виноградова сообщили на сайте газеты в четверг, 12 декабря.

Во вторник, 10 декабря, журналист на своей странице в Facebook оставил пост, в котором рассказал, что у него открылось сильное кровотечение. Приехавшая на вызов «скорая» поставила ему «пришлепку с коллагеном» и посоветовала приложить к ране замороженную курицу.

Виноградов родился в 1977 году. После окончания МГУ занимался журналистикой. Работал в газетах «Известия», «Труд», сетевом издании «Взгляд», а также в издании «Профиль» и «Совершенно секретно».

Ранее, 1 декабря, на 83-м году жизни скончался бывший заместитель председателя Агентства печати «Новости» (АПН, предшественника «РИА Новости») Валерий Кузнецов.

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