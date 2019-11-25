Умер известный советский диссидент и писатель Михаил Хейфец

В ночь на 25 ноября в Иерусалиме на 86-м году жизни скончался Михаил Хейфец, известный советский диссидент, писатель, историк и журналист. Об этом сообщает израильский «9 канал» со ссылкой на дочь литератора.

Он страдал хроническими заболеваниями сердца и почек. Информации о том, где и когда будет похоронен литератор, пока нет.

Михаил Хейфец родился в 1934 году в Ленинграде. Учился в Педагогическом институте имени Герцена. Работал школьным учителем, писал книги про народовольцев, которые издавались в «Советском писателе» и «Молодой гвардии». Его работы печатались в журналах «Знание — сила», «Вопросы литературы», «Звезда», «Нева» и в молодежном журнале «Костер». Хейфец дружил с Иосифом Бродским, Львом Лосевым и множеством других литераторов 1960–1970-х годов.

В 1974 году сотрудники КГБ изъяли у Хейфеца написанное им предисловие к пятитомнику Бродского. За анисоветскую пропаганду и агитацию его привлекли к уголовной ответственности и приговорили к четырем годам колонии и еще двум годам поселения. В заключении Хейфец написал три книги, включая описание собственных лагерных злоключений, которые переправил «за проволоку» и выпустил в Париже.

В 1980 году, после освобождения из ссылки, уехал в Израиль и поселился в Иерусалиме, где продолжал историческую и литературную деятельность, выпускал книги, работал в газетах «Время» и «Вести».