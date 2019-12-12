Гирлянду «Бусы России» длиной 200 м соберут в Туле

В атриуме Тульского кремля 14–15 декабря пройдет арт-моб в рамках фестиваля детского творчества «Шар-папье». Ребята будут создавать из бумаги настоящие произведения искусства. В конкурсе по созданию и оформлению необычных фигурок уже поучаствовали свыше 1 тыс. детей со всей страны.

Посетители увидят игрушки, изготовленные известными россиянами. В экспозицию попали предметы, расписанные Надеждой Бабкиной, Александром Карелиным, Оксаной Федоровой, Яной Чуриковой, Никосом Сафроновым, сообщает ИА «Тульские известия».

Также запланированы фотосессии на фоне арт-объекта «Бусы России». На бумажных шарах дети изобразили достопримечательности своих родных городов и сел. Бусины будут собраны в яркую гирлянду. Ожидается, что ее длина превысит 200 м.