Поддержка делом: состоялся форум «Мой бизнес в Москве»

Меры господдержки, доступные для представителей малого и среднего бизнеса, а также инструменты развития экономики страны и профессиональные секреты успешных предпринимателей обсудили в среду, 11 декабря, на форуме «Мой бизнес в Москве». Форум завершил серию региональных мероприятий и стал финалом общенациональной кампании по популяризации предпринимательства. Подробнее — в материале «Известий».

Форум помощи

Всего в этому году форумы «Мой бизнес» уже прошли более чем в 20 городах страны — в том числе в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске, Челябинске, Кызыле, Туле и других регионах.

Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который входит в комплекс мер, нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Тематические форумы были организованы для того, чтобы рассказать предпринимателям и тем, кто только думает об открытии собственного дела, о доступных мерах государственной поддержки, сформировать институт наставничества (в том числе привлекая к участию в проекте ключевые фигуры отечественного предпринимательства), а также помочь желающим в создании и развитии своего проекта. По данным организаторов форума, информационная кампания по популяризации предпринимательства в общей сложности охватила более 35 млн человек.

Амбассадоры бизнеса

В числе ключевых спикеров форума выступили бизнес-тренер, общественный деятель Ирина Хакамада, основатель ресторанной группы Novikov Group Аркадий Новиков, сооснователь гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff Михаил Кучмент, владелец Hartmann Holdings, основатель компаний CarPrice, Aktivo, KupiVIP Оскар Хартманн, бизнесмен из топ-100 Forbes, автор популярного обучающего youtube-канала Big Money, Евгений Черняк и другие.

Во время проведения мероприятия на площадке «ВТБ Арена» параллельно работали три тематические сцены: «Маркетинг и продажи», «Личная эффективность» и «Успешные кейсы». Перед участниками выступили почти три десятка экспертов и практиков, ставших ключевыми спикерами предыдущих форумов. Среди них исполнительный директор управления интегрированных коммуникаций Сбербанка Валентин Васин, создатель экопроекта «Умная SREDA» Алексей Чехранов, директор по маркетингу и PR-компании HeadHunter Ольга Мец, сооснователь и генеральный директор «Нетология групп» Максим Спиридонов. В мероприятии приняли участие 15 тыс. человек и еще 25 тыс. посмотрели онлайн-трансляцию.

В этом году форум состоялся при поддержке правительства Москвы. Перед участниками мероприятия выступил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин: «Москва — достаточно большой конкурентный рынок, где огромное количество предпринимателей. Сегодня даже по официальным данным предпринимателей только среднего и малого бизнеса в городе более 740 тыс., а с учетом самозанятых — больше миллиона. Каждый день в Москве регистрируется 450 новых бизнесов».

Алексей Фурсин рассказал, какими мерами поддержки могут воспользоваться столичные предприниматели, чтобы развивать собственный бизнес в условиях высокой конкуренции.

Не только на словах

Популяризация малого и среднего предпринимательства (МСП) — главная цель масштабной информационной кампании, в рамках которой проводятся форумы «Мой бизнес». Кампания является одним из важных компонентов национального проекта по поддержке МСП. Он направлен не только на увеличение числа людей, занятых в этой сфере, но и на качественное изменение ее структуры.

Для решения этих задач был разработан пакет мер, включающих финансовую, информационную и консультационную поддержку как действующих предпринимателей, так и тех, кто только задумывается о том, чтобы начать собственное дело.

Как показывают социальные исследования, такая информация у россиян пользуется спросом. По данным соцопроса, проведенного в августе и сентябре текущего года аналитическим центром НАФИ, интересной ее назвали больше половины (66%) респондентов, среди самих предпринимателей этот показатель оказался еще выше (86%).

В рамках нацпроекта предпринимателям предложена информационная и финансовая поддержка на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса — от появления идеи до ее реализации и расширения бизнеса с потенциалом выхода на экспорт. Для этого, в том числе в регионах России, были созданы центры предоставления услуг и мер поддержки «Мой бизнес» и центры поддержки экспорта.

«Мой бизнес» офлайн и онлайн

Центры «Мой бизнес» работают по принципу «одного окна» и предполагают объединение функционала различных институтов поддержки МСП: центров поддержки предпринимательства, центров кластерного развития, центров инжиниринга, центров сертификации и прототипирования, центров экспорта и других организаций на одной площадке.

Сейчас по всей стране действует 61 центр «Мой бизнес» и до конца 2019 года они откроются практически во всех регионах (кроме Новосибирской, Магаданской областей и Чувашской Республики).

Кроме этого, для того чтобы помочь бизнесменам сориентироваться в различных мерах поддержки, действует одноименный информационный портал «Мой бизнес.рф».

На портале «Мой бизнес» можно найти информацию о мероприятиях для предпринимателей или список аккредитованных банков, которые выдают льготный кредит по ставке 8,5% для развития предприятия, там же можно получить информацию об услугах и мерах поддержки.

С момента создания портал посетили более 620 тыс. пользователей со всей России и более 118 тыс. из них зарегистрировали личные кабинеты.