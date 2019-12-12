В Подмосковье наймут человека для распутывания километровой гирлянды

В Московской области ищут человека, который должен распутать гирлянду длиной в один километр. Об этом 12 декабря сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сайт объявлений.

Объявление опубликовал предприниматель из Дмитрова. Как отмечает НСН, он едва не развелся с женой, распутывая узлы на новогоднем украшении, поэтому решил нанять стрессоустойчивого и исполнительного помощника, желающего также немного подзаработать.

Предприниматель рассказал, что в середине ноября заказал гирлянды из Китая для перепродажи в Подмосковье, но поставщик подвел с качеством, небрежно раскидав товар по коробкам. Поэтому, отметил предприниматель, все шнуры оказались запутанными в огромные клубки. Работа «распутывателя» гирлянды оценивается в две тысячи рублей, уточняет сайт kp.ru.

Ранее 12 декабря российские специалисты заявили, что новогодние гирлянды могут нанести ущерб здоровью — мерцающие огоньки способны вызывать депрессию и приступы эпилепсии даже у здорового человека.