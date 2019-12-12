Росстат оценил число страдающих анорексией подростков

Примерно 2,5% подростков в России страдают от анорексии. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала начальник управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйства Росстата Елена Фролова.

По ее словам, излишняя худощавость выявлена у порядка 3% детей в возрасте до пяти лет. «Мировой показатель по всем странам — 7,7%, то есть у нас он заметно ниже», — цитирует ее в четверг, 12 декабря, «РИА Новости».

Как добавил директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк, об энергетической недостаточности, дефиците массы тела говорит индекс менее 18,5 пункта. По его словам, анорексия — серьезнейшая медицинская проблема, для лечения которой необходима работа с психологом и другими специалистами. Большим успехом лечения считается прибавка в весе на 2–3 кг, подчеркнул Никитюк.

Как ранее в четверг сообщили «Известия», за последние пять лет в стране снизилось потребление мяса, рыбы, овощей и фруктов, а количество потребляемой жирной пищи остается избыточным. Почти половина детей в России страдает избыточным весом или ожирением, а среди взрослого населения речь идет уже о 60% граждан с такими проблемами.