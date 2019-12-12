Прямой эфир

Путин констатировал важность учета мировых стандартов прав человека

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что российские законодатели не должны отступать от мировых стандартов в сфере прав и свобод человека при принятии новых законов. Об этом 12 декабря, в День Конституции, сообщает ТАСС.

Будь человеком: СФ поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан
В верхней палате допустили принятие федерального закона с поправками в УК

На встрече с судьями Конституционного суда (КС) России Путин посетовал, что декларирование прав в конституции не гарантирует их соблюдения на практике.

«Нужны соответствующие четкие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и тем более — их отрицание», —подчеркнул российский президент.

По мнению Путина, толкование Конституции — одна из важнейших функций КС, и этот процесс является непрерывным, потому что «сама жизнь, ее развитие требует все нового и нового осмысления Конституции».

Президент отметил, что при спорах вокруг разработки новых законопроектов правительство всегда учитывает позицию КС по тем или иным вопросам.

«Вы хорошо знаете, насколько всеобъемлющим и одновременно четким в своих целях, ценностях и смыслах является содержание основного закона и насколько богат потенциал его развития, который последовательного раскрывается в принимаемых законодательных актах», — сказал глава государства, поздравляя судей с Днем Конституции.

Путин заключил, что роль Конституционного суда, который контролирует деятельность законодателей, «невозможно переоценить».

Путин выразил надежду, что новый руководитель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев уделит особое внимание теме развития гражданского общества в стране.

День Конституции отмечают в России 12 декабря. В этот день в 1993 году прошли выборы в законодательный орган России — Федеральное собрание и провели всенародное голосование по принятию Конституции. Положения документа вступили в силу в день опубликования — 25 декабря 1993 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин заявил о недопустимости запугивания судей через СМИ и соцсети
Путин назвал недопустимым содержание десятков заключенных в одной камере

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019