Путин констатировал важность учета мировых стандартов прав человека

Президент России Владимир Путин заявил, что российские законодатели не должны отступать от мировых стандартов в сфере прав и свобод человека при принятии новых законов. Об этом 12 декабря, в День Конституции, сообщает ТАСС.

На встрече с судьями Конституционного суда (КС) России Путин посетовал, что декларирование прав в конституции не гарантирует их соблюдения на практике.

«Нужны соответствующие четкие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и тем более — их отрицание», —подчеркнул российский президент.

По мнению Путина, толкование Конституции — одна из важнейших функций КС, и этот процесс является непрерывным, потому что «сама жизнь, ее развитие требует все нового и нового осмысления Конституции».

Президент отметил, что при спорах вокруг разработки новых законопроектов правительство всегда учитывает позицию КС по тем или иным вопросам.

«Вы хорошо знаете, насколько всеобъемлющим и одновременно четким в своих целях, ценностях и смыслах является содержание основного закона и насколько богат потенциал его развития, который последовательного раскрывается в принимаемых законодательных актах», — сказал глава государства, поздравляя судей с Днем Конституции.

Путин заключил, что роль Конституционного суда, который контролирует деятельность законодателей, «невозможно переоценить».

Путин выразил надежду, что новый руководитель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев уделит особое внимание теме развития гражданского общества в стране.

День Конституции отмечают в России 12 декабря. В этот день в 1993 году прошли выборы в законодательный орган России — Федеральное собрание и провели всенародное голосование по принятию Конституции. Положения документа вступили в силу в день опубликования — 25 декабря 1993 года.