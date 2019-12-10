Путин выразил надежду на внимание СПЧ к теме гражданского общества

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новый руководитель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев уделит особое внимание теме развития гражданского общества в стране. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС.

По его словам, развитие гражданского общества — одно из важнейших направлений деятельности СПЧ.

«Считаю, что оно (развитие гражданского общества. — Ред.) сейчас требует особого внимания и дополнительных усилий со стороны совета. Рассчитываю, что Валерий Александрович [Фадеев] сделает для этого всё необходимое в организационном и содержательном плане, в том числе опираясь на лучшие практики Общественной палаты», — сказал президент во время заседания СПЧ.

Путин также добавил, что во вторник состоялось открытие Дома прав человека, которое посетили уполномоченные по защите прав граждан из всех регионов России.

«Я уверен, что их работа нуждается в постоянной поддержке, потому что они работают прямо на местах. Защита законных интересов людей, с которыми они живут бок о бок, — это чрезвычайно важная вещь, и она может быть очень эффективной», — подчеркнул российский лидер.

В ходе заседания Путин упомянул прежнего главу СПЧ Михаила Федотова, отметив его большой вклад «в совершенствование работы совета».

21 октября Путин подписал указ о назначении Фадеева советником главы государства и председателем СПЧ. Другим указом Федотов был освобожден от должности главы СПЧ в связи с достижением им возраста 70 лет.

Фадеев, говоря о планах на посту председателя СПЧ, заявил «Известиям», что в ближайшее время он не станет менять состав совета, а также не будет отказываться от защиты политических свобод граждан.

Федотов занимал пост главы СПЧ с 2010 года. Фадеев до назначения с 2017 года занимал пост секретаря Общественной палаты. С 2006 по 2017 год он был генеральным директором ЗАО «Медиахолдинг Эксперт», а до этого почти 20 лет (с 1998 по 2017 год) был главным редактором журнала «Эксперт». В 1998 году Фадеев работал первым заместителем главного редактора газеты «Известия».