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Жителей Сахалина предупреждают о штормовом ветре

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В Сахалинской области в ближайшие сутки сохранится неблагоприятная погода. Жителей региона предупреждают о штормовом ветре и метелях.

В течение дня 12 декабря на дорогах Сахалина вводили ограничения для автомобилистов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Было закрыто движение для всех видов транспорта на четырех участках трасс. Кроме того, на двух участках ограничили движение грузовиков.

По прогнозам синоптиков, 13 декабря погоду на Сахалине продолжит определять циклон. В северных и центральных районах острова ожидается снег, метель и ветер. В прибрежных районах возможны сильные порывы ветра, сообщает ИА SakhalinMedia.

Снегопад также ожидается на Курильских островах. Синоптики прогнозируют ураганные порывы ветра.

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